Ressources Dans la même catégorie

Conférence La forêt au défi du changement climatique Sécheresses, incendies, parasites, … quels sont les effets du changement climatique pour la forêt ? Comment celle-ci peut-elle s’adapter...

Conférence Algues vertes : transformer un fléau en opportunité Souvent ignorées ou considérées comme un fléau, les algues offrent pourtant une ressource exceptionnelle aux multiples applications pour nous...

Documentaire Enquête : Faut-il vraiment se méfier du plastique ? Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...

Conférence Les glaciers fondent, la mer monte. Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la...

Conférence Intelligence artificielle et modélisation en écologie La gestion des données massives ou Big Data et les sciences de données sont indispensables dans de nombreux domaines...

Documentaire Tri des déchets, le grand gâchis ? Tous les jours à la maison, c’est le même dilemme devant sa poubelle : comment bien trier ses déchets...

Conférence Comment préparer une économie circulaire du carbone pour l’industrie de demain ? Aujourd’hui, pour un grand nombre d’industries stratégiques, se défaire des molécules carbonées qui sont au cœur de leur activité...

Conférence L’importance de la connaissance sur les enjeux climat La compréhension des enjeux climatiques est cruciale dans le contexte actuel de notre planète. La connaissance de ces enjeux...

Documentaire Sale temps pour la planète – Equateur : sur des charbons ardents (2/2) Avec son sommet couvert de neiges éternelles, le Cotopaxi est un symbole du pays. Pourtant ce volcan est avant...

Documentaire Venise face à la montée des eaux A Venise, il y a deux sortes d’eau : l’acqua alta et l’acqua bassa. L’acqua alta est une marée...

Documentaire Menaces sur la forêt française La transition énergétique est-elle synonyme de transition écologique ? Pas si sûr… Ce documentaire analyse l’impact qu’aura le développement...

Documentaire Languedoc : une terre ravagée, des vies dévastées par les crues Les crues dévastatrices du Languedoc engloutissent des vies et menacent un littoral déjà fragilisé par le changement climatique. Chaque...

Documentaire Récupérer pour ne pas jeter Wéari part sur les chemins de la Grande cause CALEDONIA 2019 : la réduction de nos déchets. Cédric s’est...

Documentaire Les grands fonds à la lumière de la science \r

Le projet ARGO , qui réunit des scientifiques du monde entier, est un programme d’observation globale des océans. Environ...

Article Naissance d’un géant océanique : les secrets du cyclone tropical Dans le vaste théâtre de l’océan, où le bruissement des vagues se mêle au souffle du vent, naît un...

Podcast L’eau des icebergs est-elle potable ? L’eau provenant des icebergs est techniquement potable, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Les icebergs se forment à partir...

Documentaire Peut-on encore sauver Venise ? Venise continue de subir les conséquences d’une crue sans précédent. Les dégâts causés aux hôtels, commerces, palais et églises...

Documentaire L’industrie automobile : moteur du dérèglement climatique ? Jusqu’ici, les humains entretenaient un lien indéfectible avec leurs voitures : dis-moi quelle auto tu possèdes et je te...