Conférence Les humains font-ils la guerre au vivant ? Sommes-nous condamnés à rendre nos milieux de vie inhabitables ? Il existe une extraordinaire diversité de manières d’habiter la...

Documentaire Les nouveaux dangers en montagne Fonte des glaciers, éboulements et glissements de terrain : voilà les conséquences du dérèglement climatique en montagne. Les sentiers et...

Conférence La biodiversité : quelle importance ? La biodiversité est un terme souvent utilisé mais peu compris dans toute sa complexité. Bruno David nous propose une...

Documentaire Rien ne sera plus comme avant – Le patrimoine italien en péril ? L’Italie compte une quarantaine de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité. Mais ceux-ci subissent de plein fouet les...

Documentaire Le Sénégal face au dérèglement climatique A la rencontre des Sentinelles du Sénégal, qui chaque jour combattent pour préserver leur pays face aux problématiques environnementales...

Documentaire Les enfants de Corby Au début des années 1990, une dizaine d’enfants naissent avec des malformations des avant-bras dans une petite ville du...

Documentaire Glyphosate : comment s’en sortir ? Peut-on sortir du glyphosate ? Pourquoi est-il aussi long et difficile d’interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques...

Documentaire Un filet de pêche unique au monde Le saviez-vous ? Sur le littoral français, militants écologistes, responsables de l’environnement et ingénieurs tentent de trouver une solution...

Documentaire L’eau des villes du monde – Milieu urbain informel et assainissement Court documentaire sur les nouveaux dirigeants d’Oulan Bator qui se sont donné comme objectif de connecter « les quartiers de...

Documentaire Objectif : zéro déchet Parvenir à se débarrasser, non seulement de son bac de tri, mais aussi de sa poubelle grise ? Au...

Documentaire Corseacare En mer, à terre, ou dans les airs, ils ont « la nature chevillée au corps » ! Pilotes de Canadair,...

Conférence Les aires marines protégées sont-elles efficaces ? Les Aires Marines Protégées sont sous le feu des critiques : alors que des accords internationaux prévoient leur extension,...

Documentaire Quelle eau buvons-nous vraiment ? Quelle eau buvons-nous vraiment ? De l’eau? De l’eau pour boire, pour se nourrir, pour se laver. Chaque jour,...

Documentaire Les Alpes, la fabrique de notre météo Les Alpes influencent fortement la météo de l’Europe. Les phénomènes à l’oeuvre y sont scrutés par les scientifiques, de manière...

Documentaire Le Haven, l’épave de l’or noir Le superpétrolier Amoco Milford Haven, sistership du tristement célèbre Amoco Cadiz, chargé 144 000 tonnes de brut, et 1...

Documentaire Réchauffement climatique : danger imminent en Italie L’Italie compte une quarantaine de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité. Mais ceux-ci subissent de plein fouet les...

Documentaire Agir pour le bien-être animal Située au centre de l’Allemagne, l’exploitation agricole de Matthias Obenhack était au bord de la faillite, quand un agronome...

Documentaire Languedoc : une terre ravagée, des vies dévastées par les crues Les crues dévastatrices du Languedoc engloutissent des vies et menacent un littoral déjà fragilisé par le changement climatique. Chaque...