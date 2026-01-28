La composition chimique et isotopique de l’atmosphère contient des informations essentielles sur l’origine des éléments volatils et sur l’histoire géologique de la planète hôte. Dans cette présentation, je décrirai mon parcours et des résultats de travaux qui démontrent qu’on peut suivre l’évolution de la composition de l’atmosphère de la Terre sur plusieurs milliards d’années. Dans un deuxième temps j’évoquerai comment la planétologie comparée entre Mars, la Terre et Vénus peut nous aider à mieux comprendre l’histoire de notre planète et forme la base théorique nécessaire pour étudier les exoplanètes.