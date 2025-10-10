Documentaire

Okinawa est l’endroit au monde qui compte le plus de centenaires par habitant. Sumiko, 103 printemps, en fait partie. Elle chante, fait tous les jours ses étirements et salue un à un ses voisins qui partent travailler. Cette ancienne agricultrice est une mascotte dans son quartier, mais son grand âge n’est pas si rare sur cette île au sud du Japon. Alors, est-ce dû au régime alimentaire ou le fait qu’ils soient actifs à un âge avancé ?————————————————-

