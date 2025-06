Documentaire

La compétition pour la meilleure baguette de Paris met en lumière la tradition, le savoir-faire artisanal et la passion des boulangers. Ce reportage dévoile l’alliance entre boulangers et meuniers pour offrir un pain d’exception, malgré les défis économiques et la hausse des prix de la farine. Un focus sur le patrimoine culinaire français et les secrets de la fabrication traditionnelle, qui célèbre l’excellence et l’authenticité du pain français.