Documentaire Agriculture durable : la révolution silencieuse des paysans Agriculteurs en transition, bio, agroécologie et élevage régénératif : ce documentaire explore si l’agriculture peut sauver la planète.

Documentaire Les énergies de la mer, toujours en lice ? Parviendrons-nous un jour à produire de l’électricité à grande échelle en utilisant la puissance des océans ? Un état...

Article Regards documentaires : comment les stations de ski évoluent vers plus de durabilité La région française Rhône-Alpes est célèbre pour ses chaînes de montagnes imposantes et sa culture vivante des sports d’hiver....

Conférence Le lin et les hommes Les fibres de lin sont utilisées par l’homme depuis plus de 36 000 ans. Par ailleurs la France est...

Conférence Aux défis de l’anthropocène L’humanité, qui dispose aujourd’hui des formidables moyens que lui procurent toutes les avancées de la technoscience, trouvera-t-elle les ressources...

Conférence Plastiques en mer, les solutions sont à terre D’où viennent les déchets plastiques ? Sous quelles formes arrivent-ils en mer ? Où faut-il concentrer nos efforts pour...

Podcast Biodiversité en danger “Biodiversité” : ce mot a été proposé en 1986 par des scientifiques américains pour désigner l’ensemble des êtres vivants...

Podcast Climat : pourquoi on n’avance pas ? À deux mois de la COP30, l’Europe recule et les coalitions fossiles s’imposent. Comment sauver l’Accord de Paris et...

Conférence La transition énergétique pour de vrai : la rénovation du musée du tacot Ce projet exemplaire, mené par des professionnels, illustre le lien entre transition écologique et patrimoine grâce à une rénovation...

Documentaire Vendée: des tempêtes et des hommes En février 2010, la tempête Xynthia s’abat sur la façade atlantique de l’hexagone. Le bilan humain fait état de...

Documentaire Méga Disasters – Les trains nucléaires Chaque année, plus d’un million et demi de trains sillonnent les Etats-Unis. Nombre d’entre eux traversent des villes...

Article Tout savoir sur l’impact environnemental de nos smartphones Les smartphones sont devenus des appareils incontournables de notre quotidien. Ils interviennent dans presque tous les aspects de notre...

Documentaire Les défis de la nature | France-Allemagne, une histoire commune Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne à travers dix regards thématiques. Entre urbanisation...

Documentaire Colorado, les voleurs de fleuve Le Colorado est le troisième fleuve le plus long du monde. Il prend sa source aux Etats-Unis et se...

Documentaire La colère de Mame Coumba Bang Leuz appartient à la jeune génération de réalisateurs sénégalais dont le travail s’inscrit dans la veine du documentaire social....

Documentaire Soeurs de combat : un hymne à l’engagement Dans la lutte face à l’urgence écologique, les jeunes femmes sont en première ligne. Porteur d’espoir, un hymne à...

Documentaire USA – la désertification du Sud-Ouest | Voyages aux Amériques L’ethnologue David Yetman explore les Amériques. Dans le Sud-Ouest américain, la réalité du changement climatique saute aux yeux. Les rivières...

Conférence Les couleurs de la biodiversité Les changements globaux d’origine anthropique, de par leur variété de mécanismes et d’échelles spatio-temporelles, engendrent des pressions complexes sur...

Conférence Biodiversité et urbanisme : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes La biodiversité ne concerne pas que nos campagnes ! Philippe Clergeau, professeur en écologie au Muséum National d’Histoire Naturelle,...