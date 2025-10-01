Alors que la mutation vers le tout numérique bat son plein, on commence à en voir certains effets. D’abord sur l‘économie (obsolescence programmée, rareté des matières premières non-recyclables des appareils), mais aussi sur les humains (trouble de l’attention, centres de désintoxication numérique). La prise de conscience de l’aspect insoutenable de ce modèle de croissance est maintenant quasi global. Dès lors – au lieu de se plaindre – certains ingénieurs nous montrent la voie de la « low tech » – ou basse technologie – qui, dès la conception, prend en considération la durabilité des produits et services ainsi que le milieu. Quel impact de ne faire que de la Haute Technologie ? Pourquoi choisirait-on la voie de la « Low Tech » ? Comment concevoir – ou designer – pour de la Basse Technologie ?