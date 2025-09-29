Documentaire

Longtemps considérée comme une simple nécropole, la cité antique de Pétra cache bien plus que des tombeaux taillés dans la roche. Au cœur de ce site exceptionnel, les Nabatéens, un peuple de caravaniers, bâtirent dès le IVᵉ siècle avant J.-C. une véritable cité florissante, comparable aux grandes métropoles hellénisées comme Alexandrie ou Pergame.

Aujourd’hui, de nouvelles fouilles menées par des équipes internationales lèvent le voile sur l’histoire fascinante de cette civilisation mystérieuse. Comment ce peuple nomade est-il devenu sédentaire ? Quels étaient ses coutumes, son art, son architecture, et l’étendue réelle de son empire qui s’étirait de l’Arabie Saoudite au sud de la Syrie ?

Découvrez l’histoire, les énigmes et les dernières révélations sur le royaume nabatéen et la cité perdue de Pétra.

Réalisateur : Bernard GEORGE

Date de production : 2004