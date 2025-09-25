Article

C’est au cœur d’une Égypte secouée par les conflits et les ambitions impériales que s’illustre un homme au destin hors du commun : Méhémet Ali. D’origine albanaise ou turque, ce soldat de fortune va, contre toute attente, s’emparer du pouvoir et transformer en profondeur le pays du Nil.

Derrière sa silhouette de chef militaire se cache un stratège audacieux, un bâtisseur visionnaire et un conquérant prêt à tout pour imposer sa volonté. Son ascension, entamée dans le tumulte des guerres napoléoniennes, marquera profondément l’histoire de l’Orient.

Un soldat devenu maître de l’Égypte

Issu des rangs d’un corps expéditionnaire albanais, Méhémet Ali ne tarde pas à se distinguer dans le tumulte de la campagne d’Égypte.

Lors de la bataille d’Aboukir, en 1799, il se révèle comme un officier redoutable, malgré la défaite de son camp. Ce revers militaire, paradoxalement, sera pour lui le point de départ d’une fulgurante ascension politique et militaire.

Profitant du chaos ambiant, il s’impose progressivement comme une figure incontournable dans le jeu de pouvoir égyptien.

Il tire parti de l’affaiblissement des Mamelouks

Il rallie les notables locaux à sa cause

Il se présente comme le défenseur des intérêts ottomans tout en agissant pour lui-même

Il gagne la confiance du peuple par des gestes politiques habiles

« Parfois, les défaites contiennent en germe les plus éclatants des triomphes. »

En 1804, il parvient à se faire reconnaître comme pacha d’Égypte, usurpant progressivement le pouvoir sans coup d’État formel. Quelques poches de résistance subsistent, mais elles seront brutalement écrasées lorsqu’il ordonne le massacre de 480 chefs mamelouks, mettant fin à des siècles de domination.

À partir de ce moment, Méhémet Ali devient l’autorité incontestée du pays.

Le réformateur impitoyable

Derrière le masque du guerrier, Méhémet Ali cache aussi une âme de réformateur. Dès 1814, il entame une série de transformations radicales qui vont redéfinir les structures économiques et sociales de l’Égypte.

Il nationalise l’ensemble des terres agricoles, convertissant les anciens propriétaires en fermiers dépendants de l’État, et restructure entièrement les modes de production.

« Pour transformer une nation, il faut parfois tout démolir avant de reconstruire. »

Il entreprend un vaste chantier d’infrastructures : routes, canaux, ateliers industriels sortent de terre dans une Égypte en pleine mutation. Il développe activement la culture du coton, véritable or blanc du XIXe siècle, et introduit la canne à sucre comme culture de rente.

Une armée moderne au service d’un empire rêvé

Entouré de conseillers européens, et notamment de Soliman Pacha, Méhémet Ali fonde une armée moderne structurée à l’occidentale.

Ce nouvel outil militaire ne tarde pas à être mis à profit dans des campagnes extérieures, menées avec un objectif clair : étendre son influence bien au-delà des frontières égyptiennes.

Il justifie ses interventions par la protection des intérêts ottomans

Il combat et expulse les Wahhabites du Hedjaz

Il sécurise les routes commerciales sur la mer Rouge

Il lance la conquête du Soudan et fonde Khartoum

« L’expansion d’un empire commence souvent sous les habits trompeurs de l’alliance. »

Soucieux de contrôler les routes du commerce, il lutte contre la piraterie et consolide sa présence sur les côtes orientales africaines. L’Égypte devient alors un acteur incontournable dans les échanges de la région, renforçant encore davantage le prestige du pacha.

Le choc de Navarin et la revanche diplomatique

Mais la montée en puissance de Méhémet Ali inquiète les grandes puissances. En 1827, lors de l’insurrection grecque, sa flotte est anéantie par une coalition franco-anglo-russe lors de la bataille de Navarin.

Ce revers cuisant ne freine pourtant pas ses ambitions : bien au contraire, il exige du sultan de Constantinople des compensations pour son soutien.

« Une défaite sur les mers n’efface pas la force d’une armée victorieuse sur terre. »

Si la Syrie lui est refusée, il obtient Chypre. Ce demi-succès n’éteint pas son appétit de conquête. En 1831, il rompt avec le sultan et envoie son fils Ibrahim à la tête d’une campagne militaire fulgurante : la Palestine et la Syrie tombent rapidement sous contrôle égyptien.

L’expansion stoppée par l’Europe

L’armée égyptienne, forte de ses succès, marche alors vers Constantinople en 1832. À la surprise générale, rien ne semble pouvoir arrêter la progression d’Ibrahim, sauf l’intervention des puissances européennes.

Craignant un effondrement de l’Empire ottoman, elles imposent un cessez-le-feu. Méhémet Ali accepte la paix, conservant toutefois la Syrie comme gage de sa victoire.

La France soutient discrètement le pacha

L’Angleterre et la Russie redoutent un déséquilibre en Méditerranée

La diplomatie européenne redessine les frontières orientales

Méhémet Ali devient l’objet de négociations internationales

« Lorsqu’un homme effraie les empires, il entre dans l’Histoire, mais en devient aussi l’otage. »

La guerre reprend pourtant en 1839. Encore une fois, les troupes égyptiennes infligent une sévère défaite aux Ottomans.

Mais cette fois-ci, la réaction britannique est brutale : bombardements de Beyrouth et d’Acre, embargo, isolement diplomatique. L’Égypte est contrainte de battre en retraite.

Une fin de règne amère mais glorieuse

Les grandes conquêtes de Méhémet Ali sont peu à peu abandonnées. La Crète, le Hedjaz, la Syrie sont rendus. Il ne reste plus de son empire qu’une Égypte désormais affaiblie mais encore debout.

Pourtant, même vaincu, le pacha obtient un ultime triomphe : la transmission héréditaire du pouvoir. Il est reconnu comme souverain à part entière de l’Égypte et du Soudan, posant les fondations d’une dynastie qui règnera jusqu’à la révolution de 1952.

« Mieux vaut perdre un empire que céder un trône. »

Ce legs dynastique, en apparence modeste, consacre pourtant une transformation profonde de la région. Méhémet Ali, par la force de ses réformes et de ses ambitions, a détaché durablement l’Égypte de l’orbite ottomane, l’ouvrant à la modernité comme jamais auparavant.

Conclusion

Méhémet Ali n’a pas seulement été un chef militaire d’exception. Il fut avant tout un architecte de l’histoire, façonnant l’Égypte à son image.

Ambitieux, pragmatique, parfois impitoyable, il a bouleversé les équilibres du Proche-Orient, imposé des réformes économiques et sociales profondes, et défié les puissances de son temps avec une audace rare.

Si ses conquêtes territoriales ont été réduites à néant par la diplomatie européenne, son héritage politique, économique et culturel a survécu à toutes les tempêtes. L’homme qui fit trembler l’Orient reste, aujourd’hui encore, une figure fondatrice de l’Égypte moderne.