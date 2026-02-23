Podcast

Jean Lannes est l’un des maréchaux les plus brillants et les plus attachants de l’épopée napoléonienne. Issu d’un milieu modeste, il gravit tous les échelons grâce à son courage, son audace et une fidélité sans faille à Napoléon Bonaparte, qui voyait en lui un véritable ami. De l’Italie à Austerlitz, il s’illustre dans les plus grandes victoires de l’Empire.

Mais en 1809, lors de la bataille d’Essling, sur les rives du Danube, le destin frappe brutalement. Grièvement blessé, Lannes vit ses derniers jours sous les yeux bouleversés de l’Empereur.