Documentaire Elle est la Nadine de Rothschild russe Elle apprend les bonnes manières aux russes fortunés

Documentaire À nous d’agir ! Portrait d’une génération engagée Un tour d’Europe des mouvements militants animés par les jeunes générations : en France, rencontre avec Priscillia Ludosky, figure des...

Documentaire De PDG à fugitif : l’incroyable évasion de Carlos Ghosn En décembre 2019, Carlos Ghosn, ex-patron de Renault-Nissan poursuivi pour malversations financières au Japon, déjoue la justice et s’évade...

Conférence L’artisanat coréen traditionnel et contemporain L’artisanat, qui s’est développé en Corée au long des siècles, a produit dans de multiples domaines (joaillerie, céramique, maedup,...

Documentaire Nemo, la gardienne de la forêt Nemonte Nenquimo consacre sa vie à la protection de milliers d’hectares de forêt en Amazonie et se bat contre...

Documentaire Ils se mettent à l’arabe La langue arabe a la cote auprès des Français! Ils sont nombreux à prendre des cours chaque année. Les...

Documentaire Le nouveau visage de St Denis C’est Hollywood à la française au porte de Paris

Documentaire Un an au Martinez : dans les coulisses d’un palace mythique Le Martinez, palace historique à Cannes sur la Côte d’Azur. Nous allons vous faire vivre les coulisses de cet...

Documentaire Six faces d’une brique Un homme a restauré un vestige du mur de l’ancien ghetto juif dans une cour de Varsovie. Riverains et...

Documentaire Paris : les kiosques d’entraide entre voisins Pour les menues réparations et les tâches ménagères, les Parisiens peuvent faire appel à Lulu dans ma rue, une...

Documentaire Après le mur – Que sont devenus nos rêves (1/2) De toutes les rencontres faites par le réalisateur dans l’ex-RDA, en Hongrie, en Bulgarie, en République tchèque et en...

Documentaire Russie, le poison autoritaire En Russie, la chasse aux opposants au régime s’intensifie. Rencontre avec ceux qui osent défier Vladimir Poutine au péril...

Documentaire Antispécistes, les guerriers de la cause animale Occupation d’abattoirs, libération d’animaux, caillassages, les antispécistes diffusent en Suisse leur message radical à coups d’action spectaculaires et d’images...

Documentaire Like ma ferme Le fermier russe Anton Khoroshev ne se contente pas de s’occuper de son bétail. Il veut partager son expérience...

Documentaire Le Kenya, le nouvel eldorado des entreprises françaises L’appétit de la nouvelle classe moyenne kenyane, tout bonus pour Danone

Documentaire Zombie Walk : les morts-vivants envahissent les rues ! Pour les participants de la Marche des Zombies, plus c’est trash, plus c’est drôle. Alors ils y vont à...

Conférence Franc CFA, une monnaie contestée Officiellement créé le 26 décembre 1945 par la France pour ses colonies, le Franc CFA est encore la monnaie de...

Documentaire Sur la route de Raqqa Après 5 ans de guerre, Raqqa, capitale de Daesh, a été encerclée. A l’est de la ville, la route...