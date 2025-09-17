Le média d’investigation Lighthouse reports et un consortium de 5 médias européens – dont ARTE est partenaire – révèlent aujourd’hui les méthodes dangereuses et illégales de la police française au large de Mayotte. En tentant d’interrompre la route migratoire des bateaux en provenance des Comores, les policiers et les gendarmes mettent parfois en danger la vie des passagers. 15 cas de collisions dangereuses ont été documentés et une vingtaine de témoignages de passagers ont pu être rassemblées. Cette enquête montre que ces pratiques ne sont pas isolées. Elles ont été confirmées par plusieurs membres des forces de l’ordre.
