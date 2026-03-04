Fauché en pleine gloire à 33 ans dans un accident d’avion, Marcel Cerdan n’est pas seulement le plus grand boxeur français de tous les temps. Il fut d’abord une figure légendaire, incarnation d’une époque et d’un esprit. Ses amours avec Piaf, sa trajectoire hors normes et sa mort brutale l’ont érigé en mythe éternel.