Article Guide pour démonter un radiateur Démonter un radiateur peut sembler intimidant, mais avec les bonnes instructions, cela devient une tâche réalisable pour tout bricoleur....

Podcast Quelle est la température idéale chez soi en hiver ? Vous avez froid chez vous ou bien trop chaud ? Vous avez du mal à savoir quelle est la...

Article Utiliser le home staging pour moderniser son intérieur La méthode du home staging est traditionnellement utilisée avant la vente d’un bien. Elle consiste à ranger et à...

Podcast Comment avoir un beau jardin sans entretien ? Vous rêvez d’avoir un beau jardin verdoyant et bien fleuri, mais malheureusement vous n’avez pas beaucoup de temps et...

Article Comment optimiser l’isolation thermique des fenêtres ? L’isolation thermique des fenêtres joue un rôle crucial dans le confort de l’habitat, la réduction des dépenses énergétiques et...

Article Quel taux d’humidité dans une chambre ? Le taux d’humidité dans une chambre revêt une importance capitale, non seulement pour le confort des occupants, mais également...

Article Comment isoler un sol déjà carrelé ? Isoler un sol déjà carrelé est un projet qui peut considérablement améliorer le confort de votre habitation, tant sur...

Documentaire Choisir son matelas, ce n’est pas une mince affaire Le sommeil est une composante essentielle de notre quotidien. En moyenne, nous passons un tiers de notre vie endormis,...

Article Tendance déco : pourquoi miser sur un fabricant de fenêtres bois ? Dans un monde où le choix des matériaux de construction évolue sans cesse, la fenêtre en bois revient en...

Documentaire Ces objets qui permettent de gagner de la place en cuisine Comment optimiser cet espace dans les petits appartements… Réalisation : Violaine Molinaro Chaîne : M6 Émission : 100% Mag...

Article Transformer une vieille table en bois : astuces pour un nouveau look Redonner vie à une vieille table en bois est une excellente manière de personnaliser votre intérieur tout en faisant...

Documentaire Aménager son grenier : une plus value pour sa maison Transformez votre grenier pour gagner de l’espace ! Si vous n’avez pas de maison, envisagez d’acquérir les combles de...

Conférence Habiter Les modes de vie et d’habiter se situent dans un temps long, une longue durée anthropologique, et leurs évolutions...

Documentaire Sous sols, garages : on me fait vivre dans une cage à lapins Enquête sur le scandale des locations de sous-sols ou de garages pratiquées par les agences immobilières et/ou les propriétaires...

Podcast Investir dans des coloc’ rentables : la recette du succès ! Ne connaissant absolument rien à l’immobilier au départ, Nicolas s’est spécialisé dans la colocation. De son objectif principal à...

Documentaire Cambriolages : ils transforment leur maison en bunker C’est la hantise de tous les vacanciers : retrouver son logement cambriolé à son retour ! Chaque été, près...

Documentaire Sécuriser sa maison La France, comme ses voisins européens, est touchée de plein fouet par un sentiment d’insécurité. Le départ en vacances...

Documentaire Échange de maison : un bon plan Les offres sur le marché de l’immobilier peuvent parfois être au point mort. Afin de lutter contre cette difficulté,...