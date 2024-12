Documentaire

Lille, l’une des plus grandes villes de France et une métropole européenne, est aussi la capitale de la gastronomie des Flandres. Dans les rues de l’ancienne île, des centaines de restaurants régalent les papilles des habitants et des touristes. Et les chefs ne manquent pas d’imagination pour faire évoluer la cuisine du Nord. Sophie Jovillard part à la découverte de ce terroir unique. Sur sa route, elle rencontre toutes ces générations qui font vivre la gastronomie lilloise.