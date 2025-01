Documentaire

Son goût et ses bienfaits ont fait de l’huile l’une des stars de la table. En vingt ans, sa consommation a été multipliée par cinq dans notre pays. Pour certains, elle se déguste même comme un grand cru millésimé et on lui prête toutes les vertus : bon pour la santé, anti-cholestérol et même, étonnamment pour un produit gras, diététique.

Un film réalisé par Jean-Karl Lambert

