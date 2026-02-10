Documentaire

Après une restauration au plus près de son état originel, le majestueux hôtel de la Marine s’apprête à ouvrir ses portes au public, place de la Concorde, à Paris. Un captivant voyage dans l’excellence de l’art à la française.

Plongeant dans la longue histoire de l’hôtel de la Marine, de sa construction à sa méticuleuse restauration, ce documentaire suit les grandes étapes du chantier coordonné par Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections au sein du CMN. Illustré par des images de synthèse et une iconographie d’époque animée en motion graphic design, un voyage dans le temps nourri de témoignages d’experts, des décorateurs en charge de la restauration et des artisans d’art que la conservatrice a mobilisés.

Réalisé par Nathalie Plicot

