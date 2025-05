Podcast

Père tendre au Moyen Âge, autoritaire au siècle des Lumières, effacé après les guerres… Chaque époque redéfinit les attentes, impose des silences, modèle les rôles des pères.

L’historienne du genre et de l’enfance, Emmanuelle Berthiaud retrace l’évolution de la figure paternelle du XVIIIᵉ siècle à nos jours, et questionne les récits et les normes qui ont façonné – et parfois déformé – notre vision de la paternité.