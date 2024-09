Documentaire

Découverte de ce département de la région Lorraine, doté de montagnes et de lacs aux eaux limpides. On y fabrique, entre autres, le munster, des bonbons à l’eucalyptus, du linge de table vendu dans 80 pays, des violons et des images très réputées. C’est dans la grande plaine vosgienne que vécut la petite Jeanne d’Arc. Les Vosges abritent la ville la plus boisée de France : Epinal.