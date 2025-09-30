Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les recruteurs me trouvent trop vieux : les conseils de Catherine Barba Comment retrouver un emploi quand on a dépassé la cinquantaine ? Dans le sixième épisode du podcast quot;Le Profil...

Conférence Savoir-faire, artisanat et jeune création Le savoir-faire artisanal constitue l’un des socles les plus précieux de notre patrimoine culturel et économique. Héritage transmis de...

Conférence Qui veut encore du bureau ? Une conférence qui a permis de mettre en exergue les enjeux et défis : – Prime sur la centralité...

Article Les étapes clés pour réussir sa reconversion professionnelle Changer de voie professionnelle n’est jamais une décision anodine. C’est un chemin souvent semé d’incertitudes, mais aussi riche en...

Documentaire Professeurs stagiaires : vocation ou galère ? Ils sont plus de 23 000 chaque année à faire leur rentrée comme professeurs stagiaires. Jean-Philippe, ancien consultant reconverti,...

Documentaire Elle coache les cadres en détresse Nelly, le meilleur remède pour se sentir mieux

Article Pourquoi devenir journaliste ? Le métier de journaliste est souvent décrit comme une vocation, une passion ou un défi intellectuel. Il attire des...

Documentaire Vie trépidante des forains : coulisses des chapiteaux En France, on compte plus de 300 chapiteaux itinérants les différentes villes du pays. Notre équipe vous emmène au...

Documentaire Un métier hors du commun, elle s’impose dans un milieu masculin Léa Vicens, une figure éminente de la corrida à cheval, un domaine traditionnellement dominé par les hommes, brise les...

Documentaire Rencontre avec des nomades alpins Les nomades numériques qui travaillent à distance depuis des lieux de vacances comme la Thaïlande ou Bali, sont de...

Article Se former depuis votre domicile : des moyens simples pour y parvenir ! Il est très facile aujourd’hui de se former depuis votre domicile sans devoir vous soumettre aux contraintes d’un parcours...

Documentaire Julie, la vétérinaire qui soignait le gros bétail Venue en Valais pour deux ans à la suite de ses études, Julie Delèze y réside depuis trente ans....

Documentaire Alerte rouge pour les soldats du feu Il y a 250 000 sapeurs-pompiers en France. Ils sont appelés lorsqu’il y a une catastrophe, un feu ou...

Documentaire Samu d’Evreux : urgence en pleine campagne Plusieurs dizaines de docteurs, infirmiers et de régulateurs se relaient à toute heure du jour et de la nuit...

Documentaire Pompiers et Samu de Toulouse, alerte dans la ville rose Au Samu, les interventions angoissantes font parties du quotidien. Nous avons suivi les médecins et secouristes de Toulouse, présents...

Article Comment devenir détective privé ? Le métier de détective privé, entouré de mystère et souvent glorifié dans la culture populaire, est en réalité une...

Documentaire Le métier de pharmacien change, et vous? L’officine connaît une actualité sans précédent. Le pharmacien est appelé à devenir un acteur de premier plan dans la...

Documentaire Les sauveteurs de la mer Basés à la pointe du Finistère, à Lanvéoc-Poulmic, ils constituent en quelque sorte le Samu de la mer. Ces...

Documentaire Flic, un métier de chien ? Il paraît que nos policiers n’ont vraiment pas le moral. Cela pourrait faire sourire. C’est une tradition bien établie...