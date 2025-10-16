Documentaire

Dans la Meuse, à Bar-le-Duc, des dizaines de salariés de l’entreprise Bergère de France ont pris le pari de sauver leur société, une des dernières filatures industrielles de France, en la reprenant sous la forme d’une coopérative, une Scop. Avec cette aventure collective, ces employés espèrent sauver leur emploi et un savoir-faire industriel en devenant leur propre patron.

Sur les 145 employés historiques de l’entreprise, seuls 56 ont souhaité rester et se battre pour leur emploi. Parmi eux, Valentine Fanjeaux, 36 ans. Après douze ans chez Bergère, la jeune responsable de production voit son quotidien bouleversé par le passage en Scop. Alors que l’usine a perdu les deux tiers de ses effectifs, augmentant d’autant la charge de travail des employés restants, cette mère de deux enfants doit de surcroît assumer le rôle de président du Conseil d’administration. Une fonction clé pour la survie de l’entreprise à laquelle n’a jamais été préparé Valentine. Pour mener à bien le redressement de Bergère de France, elle peut compter sur un esprit d’équipe et une motivation inédite de ses collègues, conséquence directe du passage en Scop, qui permet désormais aux salariés de participer aux choix stratégiques de l’entreprise et… aux bénéfices. Un changement de paradigme qui révolutionne la vie au sein de la société, à commencer par celle de Corinne Bauvin, la responsable de la création. Enfin libre de ses choix artistiques, la quinquagénaire a pour mission de renouveler l’image vieillissante de Bergère en imaginant les prochains modèles de pull ou de robe à destination des clients. Cette liberté s’accompagne d’une pression accrue : le destin de la société repose maintenant en grande partie sur ses épaules. Devenir leur propre patron n’aurait été pour les employés qu’un rêve inatteignable sans l’aide de Marie-Madeleine Maucourt. La directrice régionale de l’Union des Scop de la région Grand-Est accompagne depuis le début ce projet de reprise à la demande des salariés. Élaboration du business plan, obtention des financements, formation des employés à leur nouveau rôle au sein du conseil d’administration, celle qui a sauvé plus de 5000 emplois et une centaine d’entreprises dans la région ne ménage pas ses efforts pour aider ces hommes et femmes à rencontrer le succès, loin du système capitalistique classique.

Reportage (France, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 23/03/2028