Dans quelques jours, les Jeux d’hiver de Milan-Cortina commenceront. Mais pour s’assurer qu’il y ait bel et bien de la neige pour le bon déroulé des compétitions, les canons à neige tournent à plein. Car depuis la dernière fois où les JO ont été organisés à Cortina, en 1956, les températures ont augmenté de 3,6°C en moyenne en février. Est-ce bien raisonnable de vouloir continuer de skier à tout prix ? Que représente le tourisme hivernal dans l’économie européenne ? Et quelles pourraient être les activités alternatives ?
