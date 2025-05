Documentaire

À 29 ans, Kyle vit toujours chez sa mère à Los Angeles. Pourtant, ce Tanguy est déjà père de trente-cinq enfants ! En fait, Kyle est un « serial sperm donor », un donneur de sperme compulsif. Depuis six ans, il offre gratuitement son sperme à des couples et des mères célibataires. Il se déplace dans tout le pays et demande simplement aux receveurs de lui payer le voyage. Pour avoir un sperme de bonne qualité, Kyle suit un régime alimentaire strict, consomme des compléments alimentaires et fait du sport chaque jour.Il garde le contact avec une vingtaine de ses enfants à qui il rend régulièrement visite. Kyle a créé un groupe Facebook, « Sperm Donation USA », qui comprend 13 000 membres. C’est devenu une plateforme d’échange entre donneurs et receveurs.Aux USA, le phénomène des dons sauvages explose depuis la pandémie car beaucoup de banques de sperme sont en rupture de stock. Alors qu’en France, le nombre d’enfants nés d’un même donneur est limité à dix, aux USA aucune limite n’est imposée. Ces dons sauvages ne sont pas règlementés par la loi, pas d’historique médical ni de limite d’âge imposés pour ces « serial donneurs ».

De nombreuses associations dénoncent le manque d’encadrement de cette pratique. Aux États-Unis, 30 000 à 60 000 enfants naissent chaque année d’un don de sperme.

Réalisateur : Tiffany Baranes, Jeremy Morgan, Lucas Gregorio