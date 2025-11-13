Le documentaire explore la montée du complotisme en France et dans le monde. Selon un sondage IFOP, 79 % des personnes croient au moins une théorie complotiste : 58 % pensent que la vérité sur le 11 septembre a été cachée et 34 % voient dans la mort de Lady Diana un assassinat déguisé. L’émission analyse comment des événements récents, comme l’incendie de Notre-Dame de Paris ou le sauvetage spectaculaire de Mamoudou Gassama, ont alimenté des théories farfelues diffusées massivement sur les réseaux sociaux. À travers ces exemples, W9 cherche à comprendre pourquoi ces idées séduisent autant et comment elles parviennent à déformer la réalité.