Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le BAC en France : entre stress, découragement, et soulagement Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...

Documentaire Tunisie : un Ehpad dans un hôtel de luxe Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...

Documentaire Corée du Nord : la chasse aux fugitifs En Corée du Nord, tenter de fuir le pays peut coûter la vie, et s’échapper par la Chine est...

Documentaire Japon : Fukushima, eaux toxiques En juillet 2025, une journée en état d’alerte au tsunami aura suffi à réveiller le traumatisme du 11 mars...

Documentaire Droit à mourir dans la dignité En Allemagne, le suicide assisté est un droit fondamental depuis 2020. Désormais, chacun peut décider de sa mort. Mais dans...

Documentaire Un repos éternel sous un arbre Un cimetière made in XXIe siècle

Documentaire Sans droits ni titres – Les habitants du Parc National des Lençois En 1981, le Brésil a créé le Parc National des Lençois dans l’état du Maranhão qui abrite un écosystème...

Documentaire La guerre des boulangeries Non loin d’Angoulême, en Charente Maritime c’est un petit village de 1800 habitants. D’habitude, dans une telle commune, on...

Documentaire Un monde enragé, le temps d’Anjela Duval Le temps d’Anjela Duval est le 2ème numéro d’une série intitulée « Basculement », dont le n°1 se nommait...

Documentaire Du champ à l’assiette Dans le département des Bouches-du-Rhône, tout au long de l’année, des femmes et des hommes cultivent des produits ou...

Documentaire Le squat au quotidien Au squat de Nouville, les habitants s’organisent chaque mois pour collecter et évacuer les ordures hors du squat. A...

Documentaire Déchets toxiques au Ghana, le mortel héritage laissé par l’Occident Suisse, Anver, Ghana, Mombasa : septembre 2012. Enquête sur les filières du recyclage illégal de nos déchets toxiques qui...

Documentaire Au coeur du plus grand squat de France Ces familles occupent illégalement un bâtiment désaffecté à Rennes. En tout, 250 personnes vont bientôt être expulsées. Enquête au...

Documentaire Sovereign Base Areas : des divisions sur l’île Saviez-vous que les habitants de Chypre, peuvent franchir tous les jours la frontière avec le Royaume-Uni ? Les britanniques...

Conférence Mike Horn : 20 ans d’expédition Pour la première fois en France, l’explorateur Mike Horn a investit le Grand Rex à Paris le 7 &...

Documentaire Religion dans la guerre en Ukraine La religion joue un rôle majeur dans l’invasion russe en Ukraine. Le patriarche orthodoxe Cyrille soutient la guerre – Le...

Documentaire Maharajas : dans les secrets des plus grands palais indiens Les maharajas de notre époque font le grand écart entre modernité et tradition séculaire. Une plongée dans les coulisses...