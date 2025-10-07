Du laboratoire de recherche… à la salle de jeux ! Une équipe de roboticiens a développé des algorithmes tellement performants pour sécuriser le vol de drones que le pilotage est devenu un jeu d’enfants. Au sens propre du terme. Découvrez, dans ce reportage diffusé en partenariat avec LeMonde.fr, l’étonnant jeu volant proposé par la startup Drone Interactive ainsi que les scientifiques du laboratoire GIPSA-Lab de Grenoble, à la source des prouesses technologiques de Drone Interactive, et qui poursuivent leurs travaux de pointe sur ces machines volantes si prometteuses.