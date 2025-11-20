Ressources Dans la même catégorie

Documentaire BEHAVIORS.AI un robot qui décrypte nos émotions De plus en plus de robots sont amenés à interagir avec les humains au quotidien. Le Laboratoire d’informatique en...

Conférence Très humain plutôt que transhumain Allons-nous faire le choix de développer notre puissance intrinsèque en faisant un usage plus modéré des technologies qui déjà...

Conférence L’humain au cœur de l’intelligence artificielle Et si l’intelligence artificielle était en réalité une question d’intelligence humaine ? L’intelligence artificielle est capable de choses extraordinaires...

Documentaire Les repentis des applis Ce sont eux qui ont développé les applis qui nous rendent accros mais aujourd’hui ces ingénieurs et programmateurs appellent...

Documentaire Supercam, des yeux et des oreilles sur Mars Dans ce film d’animation découvrez l’instrument scientifique SuperCam, développé par les équipes du CNRS, du CNES et de leurs...

Podcast Métro On le sait, beaucoup de nos auditeurs nous écoutent en allant au travail le matin. Peut être même, êtes...

Conférence Intelligence artificielle vs. intelligence humaine Quelles sont les similarités et les différences actuelles entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine? Ces différences sont-elles vouées à...

Documentaire Bienvenue dans le nanomonde – Des nanos autour de nous \r

Lorsque l’on parle d’un nouveau matériau, il faut bien faire la distinction entre sa surface à l’extérieur et sa...

Article Quand l’intelligence artificielle devient une partenaire incontournable du quotidien Dans notre monde en constante évolution, l’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme une partenaire incontournable du quotidien. Présente dans nos...

Documentaire Laser : le gadget qui peut provoquer un crash L’été dernier, le commandant de bord Philippe Peseux a eu un moment de panique juste avant l’atterrissage de son...

Conférence Le droit, l’éthique et l’IA : un triangle vertueux ? L’essor de l’intelligence artificielle bouleverse les cadres établis, interrogeant tant les principes juridiques que les fondements éthiques de nos...

Article Combien coûte un filtre TikTok ? Dans le monde dynamique des réseaux sociaux, les filtres TikTok ont pris une place prépondérante, devenant un outil incontournable...

Documentaire Les plateformes pétrolières La plate-forme de Perdido, dans le Golfe du Mexique, est située dans des eaux bien plus profondes que toutes...

Documentaire Serons-nous un jour cryogénisés ? Se faire cryogéniser, certains en rêvent. Histoire de défier la mort, de revenir quand tout ira mieux, ou simplement...

Documentaire L’incroyable évolution de l’ingénierie moderne La course est lancée pour devenir LE plus grand. Couronnés les plus grands dans leurs domaines, des structures comme...

Documentaire De l’intérieur à l’extérieur : Fusion technologique Un aperçu des technologies du futur : des 4×4 rapides et économiques, des robots d’aide à la mobilité ou...

Documentaire Vous êtes les esclaves de vos datas Ce film raconte l’avenir que nous promet la révolution digitale. Une révolution faite d’objets qui nous mesurent, accumulent nos...

Conférence L’intelligence peut-elle être artificielle ? L’intelligence artificielle soulève une question fondamentale : peut-on réellement parler d’intelligence lorsqu’il s’agit de machines ? Traditionnellement, l’intelligence est...