Des navettes sans chauffeur – mais avec un accompagnateur humain – conduisent quotidiennement des usagers des transports publics dans plusieurs villes en Suisse. L’objectif est de les rendre totalement autonomes Mais peut-on faire confiance aux algorithmes pour prendre les bonnes décisions en cas de problème? Reportage suivi d’un débat avec Hervé Bourlard, directeur de l’Idiap Research Institute et Daniela Cerqui, anthropologue des techniques à l’UNIL.