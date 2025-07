Conférence

Le Cloud est une idée assez vague pour beaucoup d’entre nous, et pourtant il s’agit de l’infrastructure de base d’Internet et du Web : des services de locations de ressources informatiques par Internet, qui permettent de grosses économies d’échelles. On y trouve surtout du classique : location de puissance de calcul, de stockage ou de serveurs entiers, assortis de plus ou moins de services clients. Si le Cloud est invisible pour les particuliers, il est au cœur aujourd’hui du secteur n°1 de l’économie mondiale (Amazon, Google, Microsoft, Alibaba…) et représente un défi pour les autres entreprises, mal à l’aise face aux évolutions permanentes de l’informatique, aux changements de processus internes requis, et retenues par leur infrastructure interne pas pensée pour évoluer.