Maintenant plus que jamais, les entreprises et les particuliers font un usage plus intensif du cloud. Cette technologie est utile dans le travail à distance, les collaborations entre plusieurs pays, et la démocratisation des applications SaaS. Les données importantes sont désormais sauvegardées sur une variété de serveurs distants. Cela soulève néanmoins des questions sur le volet sécuritaire. Comment s’assurer de bien protéger vos données présentes dans le cloud ?

Choisir le bon fournisseur cloud



La protection de vos données dans le cloud dépend aujourd’hui du fournisseur auquel vous les confiez. Cela signifie d’entrée de jeu que le choix du prestataire de services cloud ne doit pas être fait au hasard. Il est préférable de s’orienter vers les références de ce marché pour bénéficier d’un service qualitatif. Ces acteurs sont connus de tous, et réalisent les investissements nécessaires dans la cybersécurité.

Ils peuvent proposer des services comme les bases sécurisées pour email professionnel par exemple. Rares sont les prestataires de petite taille capables de vous présenter de telles offres. Avant de finaliser votre choix, les actions suivantes sont recommandées :

Contrôler les certifications ;

Lire attentivement les politiques de confidentialité ;

Miser sur les options de chiffrement intégrées.

Un fournisseur digne du nom n’aura aucun mal à faire preuve de transparence quant à ses services. En tant que client d’un service cloud, vous devez être en mesure de consulter ses journaux d’audit.

Instruire et habiliter les usagers

Sécuriser au maximum vos infrastructures cloud ne sera d’aucune utilité, si vos collaborateurs ne sont pas formés à s’en servir correctement. L’un d’eux pourrait cliquer sur le premier lien trouvé sur internet, et compromettre la sûreté de vos données. Ce sujet fait partie de ceux dont les entreprises abonnées à des services cloud s’inquiètent quotidiennement. Comment limiter les risques de phishing au sein de votre société ?

Les habitudes recommandées à adopter sont pourtant simples. Vous devez miser sur des campagnes de sensibilisation fréquentes à propos des bonnes pratiques en interne. Les chartes de sécurité sont à promouvoir au sein de vos collaborateurs, afin de limiter les comportements à risque. Il ne serait pas inutile de prévoir des sanctions pour les infractions. Mettez en place une culture de la sécurité en ligne, pour qu’elle devienne un réflexe pour tous. La vigilance des collaborateurs est parfois plus efficace que la détention d’un pare-feu moderne.

Activer les chiffrements de bout en bout



Avoir un excellent fournisseur cloud ne vous met pas forcément à l’abri de toutes les menaces qui existent. Ce qu’il adviendra de vos données dépend en grande partie de l’usage que vous en faites. En 2025, tous les utilisateurs d’un service de stockage dans le cloud devraient activer le chiffrement de bout en bout (E2EE). Parfois sous-estimée, l’option est en mesure d’éviter la survenue d’un incident comme celui-ci.

En pratique, les données doivent être chiffrées avec un outil approprié avant leur sauvegarde dans le cloud. La prochaine étape consiste à sécuriser les divers échanges avec les protocoles adaptés. Bien entendu, tout cela implique une bonne gestion des clés de chiffrement. Ces différentes mesures empêcheront quiconque de déchiffrer vos données, même en cas d’interception par tout moyen existant.

Mettre ses données à l’abri dans le cloud en 2025 ne se résume plus à l’usage d’outils spécifiques. C’est une véritable stratégie à déployer, que vous soyez une entreprise ou un particulier. Elle doit porter sur un mix parfait des technologies disponibles, et des bons réflexes au quotidien. L’anticipation doit être de mise pour limiter les risques de sécurité, lorsque vous utilisez le cloud pour la sauvegarde de vos informations sensibles.