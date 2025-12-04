L’attaque de Will semble suggérer que les requins peuvent attaquer pour défendre leur territoire quand ils se sentent menacés, ce qui correspond aux conclusions des chercheurs.
Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...
Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?
Un monde sans insectes serait une catastrophe écologique d’une ampleur difficilement imaginable. Ces petites créatures, souvent jugées insignifiantes ou...
C’est mignon au début, moins à la fin.
Dans la source chaude, à la bien.
Le matin du 26 décembre 2004, quelques heures avant que le tsunami dévastateur ne frappe les côtes de l’océan...
Pour ces pêcheurs indonésiens, la capture d’un grand cachalot peut nourrir leurs familles pendant des mois.
Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville. Entre inquiétude, dégradations et débats politiques, une équipe du CNRS...
Les neiges de l’Arctique ont fondu et laissé place au printemps. Kala, un jeune renardeau femelle, vient de naître....
Chassés presque jusqu’à l’extinction, les cachalots ont toujours été étudiés de loin depuis le pont des bateaux. Pour la...
Les corvidés, animaux parmi les plus intelligents, essuient pourtant les critiques : zoom sur les nombreuses stratagèmes mis en...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
La garde d’animaux pendant les vacances est un marché en plein essor, avec des services de pet-sitting en ligne...
Nos chasseurs de pythons partent en mission aux quatre coins de la planète pour attraper et protéger, au péril...
C’est aux confins du Kazakhstan que les chasseurs se sont donnés rendez vous. Sur le massif montagneux des Saïrs,...
Ici, la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus de dix siècles le Mont-Saint-Michel...
Un vétérinaire à Genève, en plus de la médecine traditionnelle, peut proposer des traitements alternatifs pour les animaux. Cela peut...
Lorsque des oursons se retrouvent séparés de leurs mères ou abandonnés, ils n’ont aucune chance de survivre à moins...
« Un ballet aquatique aussi éphémère qu’intense… » Lorsqu’ils sortent de leur hibernation, les crapauds n’ont qu’un seul objectif...
Dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord vivent les phoques gris, des animaux qui s’adaptent aux changements majeurs de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site