Documentaire La nouvelle vie des révolutionnaires cubains auprès des flamants Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...

Documentaire Ils adoptent un âne à la SPA Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?

Conférence Un monde sans insectes? Un monde sans insectes serait une catastrophe écologique d’une ampleur difficilement imaginable. Ces petites créatures, souvent jugées insignifiantes ou...

Article Pourquoi certains animaux semblent anticiper les catastrophes ? Le matin du 26 décembre 2004, quelques heures avant que le tsunami dévastateur ne frappe les côtes de l’océan...

Documentaire Homme VS grand cachalot ! Pour ces pêcheurs indonésiens, la capture d’un grand cachalot peut nourrir leurs familles pendant des mois.

Documentaire Quand les sangliers arrivent en ville Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville. Entre inquiétude, dégradations et débats politiques, une équipe du CNRS...

Documentaire Kala, le renard arctique Les neiges de l’Arctique ont fondu et laissé place au printemps. Kala, un jeune renardeau femelle, vient de naître....

Documentaire À la limite de l’extinction | Le clan des cachalots Chassés presque jusqu’à l’extinction, les cachalots ont toujours été étudiés de loin depuis le pont des bateaux. Pour la...

Documentaire Corbeaux & Co – Malins comme des singes ! Les corvidés, animaux parmi les plus intelligents, essuient pourtant les critiques : zoom sur les nombreuses stratagèmes mis en...

Documentaire Le lycaon : règne sanglant La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire Mieux qu’un chenil, un club de vacances pour chien La garde d’animaux pendant les vacances est un marché en plein essor, avec des services de pet-sitting en ligne...

Documentaire Chasseurs de Pythons – Serpents très mortels Nos chasseurs de pythons partent en mission aux quatre coins de la planète pour attraper et protéger, au péril...

Documentaire Kazakhstan : sur la piste du cerf maral C’est aux confins du Kazakhstan que les chasseurs se sont donnés rendez vous. Sur le massif montagneux des Saïrs,...

Documentaire Les oies bernaches de la baie du Mont-Saint-Michel Ici, la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus de dix siècles le Mont-Saint-Michel...

Article Méthodes alternatives de traitement des animaux Un vétérinaire à Genève, en plus de la médecine traditionnelle, peut proposer des traitements alternatifs pour les animaux. Cela peut...

Documentaire Frères des ours : des volontaires au secours des oursons Lorsque des oursons se retrouvent séparés de leurs mères ou abandonnés, ils n’ont aucune chance de survivre à moins...

Documentaire Sexe : les crapauds ont le sang chaud ! « Un ballet aquatique aussi éphémère qu’intense… » Lorsqu’ils sortent de leur hibernation, les crapauds n’ont qu’un seul objectif...