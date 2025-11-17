Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Supercam, des yeux et des oreilles sur Mars Dans ce film d’animation découvrez l’instrument scientifique SuperCam, développé par les équipes du CNRS, du CNES et de leurs...

Podcast Métro On le sait, beaucoup de nos auditeurs nous écoutent en allant au travail le matin. Peut être même, êtes...

Conférence Intelligence artificielle vs. intelligence humaine Quelles sont les similarités et les différences actuelles entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine? Ces différences sont-elles vouées à...

Documentaire Mali : la fabrique de pluie En Belgique, on se plaint régulièrement qu’il pleut trop. Dans les pays du Sud, en revanche, c’est l’inverse :...

Documentaire Algérie : le miracle de l’eau dans le désert algérien avec la foggora Là où il y a de l’eau, il y a de la vie ! Voici comment les populations parviennent...

Conférence L’intelligence artificielle « Dans 30 ans, il sera interdit à un humain de conduire une voiture » prédisent les chercheurs en Intelligence Artificielle...

Documentaire Nos nouvelles vies avec l’IA Une journaliste va à la rencontre des acteurs de l’IA et essaie de comprendre ses innovations. Les progrès en...

Documentaire Maîtriser l’énergie des étoiles, la révolution de demain La fusion nucléaire, réaction à l’œuvre dans le Soleil et les étoiles, apparaît comme le grand espoir des énergies...

Documentaire La robotique Les robots ont transformé notre vie. Isis 2 par exemple est un système qui peut travailler à l’intérieur des...

Article Les meilleurs documentaires sur la tech disponibles sur les plateformes SVOD Il n’y a pas de raison que la technologie n’ait pas, elle aussi, son lot de références dès lors...

Documentaire Pourquoi ces ouvriers préfèrent le bambou à l’acier Grâce à une molécule appelée lignine, le bambou peut atteindre 8 ou 10 étages de haut. Grand mais léger,...

Documentaire Comment Google est devenu un empire Google, Android, YouTube, Chrome, Google Maps, Google Play et Gmail… Chacun de ces sept services de la multinationale Alphabet...

Documentaire Lancement d’Ariane 5 : les coulisses du compte à rebours Chaque lancement d´Ariane est une aventure à haut risque et un pari à 500 millions d´euros. La concentration est...

Article Comment choisir son robot IA : un guide simple par un expert En tant qu’expert en robotique et IA, je vais vous guider à travers le processus de sélection d’un robot...

Documentaire C’est pas sorcier – Nanotechnologies Les nanotechnologies sont aujourd’hui une réalité. Cosmétique, emballage, automobile, textile, les nanoparticules se cachent un peu partout sans même...

Conférence Intelligence artificelle, aujourd’hui et demain L’intelligence artificielle (IA), longtemps confinée aux romans de science-fiction, est désormais une composante incontournable de notre quotidien. Aujourd’hui, elle...

Article Black-Hat SEO : 5 techniques vicieuses à bannir de sa stratégie Le Black Hat SEO, cette face sombre du référencement, continue de faire parler de lui. Malgré les efforts des...