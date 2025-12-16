Dans cet épisode exceptionnel, Franck Ferrand revient sur les grandes figures de la Seconde Guerre mondiale. Qu’ils aient combattu pour la liberté, collaboré avec l’ennemi ou inventé l’impossible, leurs parcours interrogent encore aujourd’hui. De Gaulle, Churchill, Hitler, Pétain, Hanna Reitsch : découvrez les destins croisés de ces acteurs majeurs d’un conflit mondial qui a bouleversé le XXe siècle.
00:00 Introduction – Portraits croisés de la Seconde Guerre mondiale
00:40 Montoir : Pétain face à Hitler, le tournant de 1940
22:20 Hanna Reitsch, aviatrice du Reich
36:55 Charles de Gaulle : jeunesse et captivité
54:12 Hitler à Paris : obsession architecturale et symbolique
01:13:36 Churchill et le D-Day : décision historique
01:50:14 Les voyages diplomatiques de De Gaulle
02:10:26 Pompidou, l’héritier politique du Général
02:27:54 Pétain, sénilité et responsabilités du pouvoir