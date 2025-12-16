Podcast

Dans cet épisode exceptionnel, Franck Ferrand revient sur les grandes figures de la Seconde Guerre mondiale. Qu’ils aient combattu pour la liberté, collaboré avec l’ennemi ou inventé l’impossible, leurs parcours interrogent encore aujourd’hui. De Gaulle, Churchill, Hitler, Pétain, Hanna Reitsch : découvrez les destins croisés de ces acteurs majeurs d’un conflit mondial qui a bouleversé le XXe siècle.

00:00 Introduction – Portraits croisés de la Seconde Guerre mondiale

00:40 Montoir : Pétain face à Hitler, le tournant de 1940

22:20 Hanna Reitsch, aviatrice du Reich

36:55 Charles de Gaulle : jeunesse et captivité

54:12 Hitler à Paris : obsession architecturale et symbolique

01:13:36 Churchill et le D-Day : décision historique

01:50:14 Les voyages diplomatiques de De Gaulle

02:10:26 Pompidou, l’héritier politique du Général

02:27:54 Pétain, sénilité et responsabilités du pouvoir