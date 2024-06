Documentaire

Ce 23 février, la police de Nantes reçoit un appel d’une femme inquiète. Cela fait une semaine qu’elle n’a pas de nouvelle de sa soeur. Sur place, les policiers découvrent une maison vidée de ses occupants. Pascal Troadec, sa femme Brigitte et leurs deux enfants Sébastien et Charlotte, 21 et 18 ans, n’ont plus donné signe de vie depuis le 16 février dernier. Dans le pavillon, d’importantes tâches de sang laissent présager le pire… Mais que s’est-il passé dans cette maison de la banlieue nantaise ? Pourquoi cette famille s’est-elle volatilisée ? Enquête sur les disparus d’Orvault, une affaire qui défraie la chronique. Un documentaire d’Aurélien Lamy , Nina Montané , Laura Spinosi , Camille Arnaud. Productions Tony Comiti.