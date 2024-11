Documentaire



L’industrie aérienne civile connaît un nouveau boum. Après les années noires post-guerre du Golfe, les avions se remplissent, les compagnies aériennes retrouvent le chemin des profits, et les grands constructeurs s’affrontent avec des avions ultra-modernes et des projets titanesques. Le Boeing 777 est le premier avion au concept et méthode de fabrication futuristes. Entièrement conçu sur ordinateur, cet avion est un véritable bijou de technologie. Coté Airbus, la priorité est donnée au projet A3XX, le premier avion qui pourrait concurrencer Boeing sur le marché du 747. En effet, l’A3XX, avec sa capacité de 600 à 850 passagers sera le premier avion à 2 étages. Les compagnies aériennes ont su, elles aussi, se réinventer en offrant aux passagers des services de fidélité plus compétitifs les uns que les autres. A l’opposé du marché, les compagnies qui se lancent aujourd’hui dans le « low cost » prennent modèle sur Southwest Airline, la compagnie qui a révolutionné le trafic aérien aux USA. Les équipes de Capa sont parties à la découverte du nouveau paysage aérien, des constructeurs aux services commerciaux, des nouveaux aéroports aux lits couchettes des avions de demain.

Un reportage de Jérôme CAZA

Première diffusion : 1998