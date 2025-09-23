Documentaire

À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop. Avec sa caméra il explore son passé et ses liens familiaux tout en filmant ses pairs, dont les corps en mouvement résonnent avec ses questionnements intimes.

Près de dix ans après Les promesses du sol, série documentaire dans laquelle il rendait hommage à la scène hip-hop parisienne, Raphaël Stora décide de remonter sur scène et de renouer avec la danse qu’il avait abandonnée pour la réalisation. Mais ce retour ne se fait pas sans heurts : le corps résiste, la scène a évolué et l’exigence de performance semble plus forte que jamais. Le quarantenaire exprime ses difficultés à se sentir légitime dans ce « monde de virtuoses ». Que ce soit au festival Summer Dance Forever d’Amsterdam, l’un des battles de danse les plus prestigieux au monde, sur la pièce de la chorégraphe Mounia Nassangar ou dans un battle de waacking, tous ont en commun de danser avec l’urgence de dire quelque chose.

Le fil du père

Peut-on, à travers le mouvement, rouvrir un dialogue longtemps resté en suspens ? Comment exprimer ce que les mots n’ont jamais su formuler ? Dans ce documentaire à la première personne, Raphaël Stora partage une quête intime et interroge en filigrane son rapport à la danse, mais aussi à son histoire personnelle, et notamment à son père, Benjamin Stora, historien reconnu de la guerre d’Algérie. À la croisée du récit de filiation et d’un portrait de la scène hip-hop actuelle, il offre à voir son retour compliqué sur la scène ainsi qu’une réconciliation possible entre un homme et son passé, entre deux générations, entre deux langages. Au long d’une année particulière, lors de laquelle il est notamment choisi pour un rôle important dans la pièce Témoin, de Saïdo Lehlou, il filme cette quête de soi avec ses deux familles, de naissance comme de danse.

Un documentaire de Raphaël Stora (France, 2025, 48mn)

