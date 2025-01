Documentaire

Travail des femmes, parité, conditions de détention, malades du Sida, humanisation de l’hôpital, autorité parentale, égalité salariale… Simone Veil a mené bien des luttes, aujourd’hui peu connues. Alors que nous allons célébrer les 50 ans de la loi sur l’IVG, promulguée le 17 janvier 1975, l’heure est venue, à travers ce portrait d’une femme en avance sur son temps, de raconter son histoire d’une manière inédite : à l’aune de ses autres combats. Charismatique, populaire, Simone Veil est une icône qui rassemble au-delà des clivages et des partis politiques. D’elle, on connaît son histoire tragique, celle d’une adolescente rescapée de la Shoah. On connait aussi les images de l’Assemblée nationale du mois de novembre 1974, quand Simone Veil monte à la tribune défendre la loi légalisant l’avortement. Elle entre alors dans la lumière et n’en sortira plus. Mais la vie de Simone Veil ne se limite pas à ces deux épisodes, même s’ils sont fondateurs. Et son engagement pour la cause des femmes ne commence ni ne finit avec la bataille menée pour l’IVG.

Qui sait aujourd’hui que Simone Veil a aidé des militantes Algériennes, leur évitant la torture et parfois l’exécution ? Quel parent est au courant qu’elle est à l’origine de la possibilité de dormir avec son enfant à l’hôpital ? Qui connaît son investissement pour faire connaître le génocide des Tsiganes et des Tutsi ? Son combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes a guidé toute sa vie, depuis son enfance, où s’est forgé son désir d’autonomie, jusqu’à sa mort. Ce portrait inédit de Simone Veil, loin des clichés et des idées reçues, raconte ses multiples combats.

« Je ne suis pas militante dans l’âme, mais je me sens féministe, très solidaire des femmes quelles qu’elles soient », Simone Veil (2005).

Documentaire écrit par : Dominique Missika

Réalisé par : Caroline du Saint