Les cellules anti cambriolages ont été mises en place par le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux en octobre 2009. Gendarmes et policiers travaillent ensemble, partagent leurs compétences et leurs informations.  EN 2009, on constate une hausse globale des cambriolages de plus de 4 %. Le taux atteint 12% pour les résidences principales, soit un vol par effraction dans nos foyers toutes les 3 minutes. Une cellule anti cambriolage existe dans chaque département.
Réalisateur : Elise Le Bivic