Documentaire La veuve noire de Madagascar Philippe Bertrand, un vosgien de 52 ans a été étranglé et achevé à coup de marteau à Madagascar, où...

Documentaire La police en quête d’empreintes Les hommes de l’Identité judiciaire (IJ) sont des policiers d’un genre à part. Obsédé du détail, ils fuient l’oubli...

Documentaire Les femmes en prison, moins nombreuses, mais plus dangereuses Parce que les prisons ont aussi le droit à leur part de féminité

Documentaire Routes des vacances : le cauchemar des forces de l’ordre Qui dit vacances d’été dit grands départs. L’affluence sur les autoroutes est donc importante et les risques sont considérables...

Documentaire Courses illégales et accidents – Les fous furieux de la route aux USA Popularisées par la série des Fast and Furious, les courses illégales de voitures déchaînent la chronique et rassemblent plusieurs...

Documentaire Il a résolu seul une trentaine de disparitions ! “Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.” Bernard...

Documentaire Quand les détectives d’Internet créent de faux coupables Le phénomène inquiète la police : des détectives amateurs qui mènent des enquêtes parallèles sur les réseaux sociaux, et...

Documentaire Gare de l’Est : les histoires inédites de la gare parisienne C’est l’une des plus anciennes gares de France mais aussi l’une des plus étonnantes par son histoire et les...

Documentaire Violence conjugale – Traitement de choc pour maris violents Chaque mois 6 femmes meurent sous les coups de leurs maris. Soit une femme tous les 5 jours. Personne...

Documentaire Le permis ? Pourquoi faire ? La suite Claude 62 ans qui conduit sans permis à cause de ses excès de vitesse, Continue t-il de conduire illégalement...

Documentaire Crimes Occultes – NataSha-Ah Satan Pour fuir sa misérable vie au Kentucky, une adolescente qui se croit la fille du diable participe au meurtre...

Documentaire Missing Maddie La disparition de la petite Maddie Mc Cann… Autant dire le Graal des enquêteurs. Un mystère jamais élucidé, même...

Documentaire La route de l’opium (2/2) Après avoir passé la frontière avec le Tadjikistan, la drogue se retrouve dans les circuits du narcotrafic international. Stopper...

Documentaire Appels d’urgence – Samu de banlieue des urgences pas comme les autres Direction le centre hospitalier de Pontoise, en région parisienne, pour suivre le quotidien des médecins du Samu. De l’accident...

Documentaire Chaos sur l’autoroute : les voies de tous les dangers De nos jours, les autoroutes françaises sont de plus en plus le théâtre d’incidents divers. Dans le Sud, des...