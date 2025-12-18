Les bienfaits de la danse sur la santé sont réel, sécrétation de dopamine, amélioration de la mémoire et autre bénéfice. La danse thérapie, la thérapie par la danse à pareil prouver ses bénéfices chez des patients par exemple atteint de la maladie de parkinson. La danse est donc un véritable remède plus que naturel.