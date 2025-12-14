Podcast

Elles s’appelaient Julie-Victoire Daubié, Hypatie d’Alexandrie, Elena Rubinstein ou encore les sœurs Milanolo. À des siècles de distance, ces femmes ont un point commun : avoir repoussé les frontières de ce qu’il était « possible » pour une femme.

Dans cet épisode foisonnant, Franck Ferrand nous entraîne de l’Antiquité à la Belle Époque, à la rencontre de celles qui, à force de courage et d’intelligence, ont ouvert la voie à l’émancipation féminine. Des destins brillants, souvent brisés trop tôt, mais inoubliables.