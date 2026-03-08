Sensations fortes dans le ciel de Provence ! Le week-end dernier, la patrouille de France fêtait ses 70 ans...
En août 2016, l’armée du Koweït commande 30 hélicoptères « Caracal » à Airbus. Montant de l’opération : 1,070...
L’engagement est une valeur fondamentale qui transcende les frontières des institutions militaires pour s’ancrer profondément dans notre société contemporaine....
La légion est en pleine mission au cœur du désert, chaque action est calculée dans le moindre détail… pas...
A Collioure, au CNEC (Centre National d’Entrainement Commando), les militaires du 1ᵉʳ régiment d’infanterie de marine suivent un stage...
Ils ont entre 12 et 33 ans et ont tous en commun cette volonté de nous défendre et de...
Quelles guerres attendent le monde de demain ? François Schuiten raconte comment une équipe de scénaristes de science-fiction, la...
Une mission sous haute tension. Des collines truffées de pièges. Une embuscade peut surgir à chaque pas. Plongez au...
\r\nCe fut une première dans l’histoire de la polémologie. En 1991, lors de l’invasion du Koweït, l’Irak fut confronté...
Il s’engage dans la légion pour faire le deuil de son enfant.
Le Navy Seal Team 6 est «l’élite de l’élite» de l’armée américaine. Une unité chargée exclusivement de l’antiterrorisme dont...
\r\nFabriqué par la firme Grumman, le F9F » Panther » exécuta quelques 78 000 missions dans le ciel de...
A mi-chemin entre l’art et le technique, les ambassadeurs de l’armée de l’air symbolisent l’excellence des ailes françaises, les...
A 36 ans, Olivier Mazurel n’a plus grand-chose à prouver dans les airs. Double champion du monde par équipe...
Les Unités de Recherche Humaine, 150 hommes devenus des chasseurs alpins qui constituent l’une des unités les plus discrètes...
Le quotidien des chiens de l’Armée française et de leurs maîtres. Avec les fusillés-commandos de l’Armée de l’air à...
Après des décennies d’opérations extérieures et d’engagements « choisis », les armées sont aujourd’hui confrontées à des conflits imposés dans des rapports de...
Qu’il soit pris au sein d’un régiment, à bord d’un avion ou dans le carré d’une frégate, le repas...
Un documentaire historique sur des unités de légende. En apportant dès 1940 une dimension « verticale » aux combats, le général...
Les Gurkhas sont des unités des armées britanniques et indiennes recrutés au Népal. Initialement, sous leur nom original, les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site