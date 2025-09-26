Ressources Dans la même catégorie

Documentaire A l’assaut de la montagne Maîtriser les dénivelés, les lignes de crêtes ou les sommets enneigés, ne s’improvise pas. Au fil des décennies, les...

Documentaire Des avions de combat en représentation Rafale et Mirage 2000D. Deux avions de combat emblématiques de l’armée de l’air, engagés sur différents théâtres d’opération. Outils...

Documentaire L’armée de terre est sa dernière chance Marvin enfile le treillis pour faire amende honorable

Documentaire Frégates multi-missions, alerte en haute mer Nous vous proposons d’embarquer à bord de l’Aquitaine, une des frégates multi-missions de la Marine nationale. Sur l’échiquier naval,...

Documentaire Virée de chez mes parents, je m’engage dans l’armée L’armée, l’issue de secours après avoir raté son CAP coiffure. Beaucoup de jeunes qui rêvaient d’un avenir bien précis...

Conférence Leadership et émotions dans le contexte militaire Le leadership militaire est un domaine où la compétence et la stratégie se mêlent à des aspects souvent moins...

Documentaire Le Blenheim Le premier avion de légende de la RAF. Lorsqu’il fut conçu, dans les années 30, le Blenheim était l’un...

Documentaire Pales et rotors – La guerre du Golfe Alors que la guerre des Malouines, en 1982, et l’invasion de l’île de la Grenade, en 1984, mettaient en...

Documentaire Puissance de feu dans les airs Le pilotage supersonique, les subtilités des machines modernes de combat aérien, les tactiques utilisées par l’armée de l’air russe...

Documentaire Opération Chammal, quand les forces françaises luttent contre Daech Au lendemain des attentats qui ont frappés Paris en novembre 2015, la France intensifie son action dans la lutte...

Documentaire Panzer IV, Le cheval de bataille de l’armée allemande En découvrant le prototype du nouveau char Panzer IV en 1936, peu nombreux étaient ceux qui pouvaient se douter...

Documentaire Les tranchées des temps modernes Les drones mettent les nerfs des soldats à rude épreuve

Documentaire Forces spéciales : les SAS britanniques Un document complet sur la référence des forces spéciales. C’est l’une des force spéciales les plus célèbre et les...

Documentaire Dans l’assiette des armées Qu’il soit pris au sein d’un régiment, à bord d’un avion ou dans le carré d’une frégate, le repas...

Documentaire Les bombardiers alliés : Anglais, américains, russes La seconde guerre mondiale a été marquée par l’avènement des bombardiers. Une fois encore ce furent les allemands qui...

Documentaire Ebola, le service de santé des armées en première ligne Depuis trois mois, le virus Zika défraie la chronique. Spécialiste des infections virales, le service de santé des armées...