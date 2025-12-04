Documentaire

A deux cents kilomètres au-dessus de la Terre, un phénomène étrange a été observé : l’anomalie de l’Atlantique Sud (AAS). Dans cette zone -qui s’accroît-, le champ magnétique est sensiblement affaibli, ce qui perturbe les ordinateurs et peut s’avérer dangereux pour les astronautes. Enquête sur cette étrangeté qui pourrait nous poser des problèmes.

La zone de l’anomalie de l’Atlantique Sud, située principalement au-dessus de l’Amérique du Sud et de l’océan Atlantique Sud, perturbe gravement le fonctionnement des équipements électroniques en orbite terrestre basse. Lorsque la Station spatiale internationale le traverse, des phénomènes étranges se produisent. Des ordinateurs plantent. Des astronautes voient des lumières clignoter devant leurs yeux. Des satellites échappent à tout contrôle. Aujourd’hui, la zone s’étend et s’intensifie, avec des conséquences potentiellement désastreuses non seulement pour nos recherches dans l’espace, mais aussi pour la vie sur Terre.

Cette perturbation est liée à un affaissement du champ magnétique terrestre dans cette zone, ce qui permet à des particules énergétiques, principalement des protons et des électrons issus du vent solaire, de s’approcher plus près de la surface terrestre qu’ailleurs. Le champ magnétique terrestre agit habituellement comme un bouclier, retenant ces particules dans des régions appelées ceintures de Van Allen, situées autour de l’équateur magnétique. Mais l’ASS constitue un point faible dans ces ceintures, où le bouclier est moins efficace. Le film présente ce phénomène à travers le témoignage de Terry Virts, ancien astronaute de la NASA, qui rapporte avoir été exposé à un niveau élevé de radiations lors de ses passages en orbite à travers cette zone.

