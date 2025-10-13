Le Mexique s’impose comme une destination culinaire incontournable, un véritable carrefour de saveurs où l’histoire, la culture et la créativité s’entremêlent dans chaque plat. Bien plus qu’un simple pays à visiter, il est un lieu où l’on goûte à une identité profonde, à travers des recettes ancestrales et des combinaisons audacieuses. La richesse de la cuisine mexicaine provient de la diversité de ses régions, chacune possédant ses spécialités, ses ingrédients typiques et ses techniques transmises de génération en génération.