Conférence Gaia : la carte la plus précise de la Galaxie Attendue par les astronomes du monde entier, la nouvelle édition du catalogue Gaia fournit avec une précision inédite la...

Conférence L’Homme sur Mars ou l’impossible en préparation Lors de cette conférence en ligne organisée par Le Musée de La Poste dans le cadre de l’exposition Rêver...

Documentaire Exploration de Titan, la lune de Saturne : notre future possible habitation Prenez part à ce voyage immersif vers l’une des dernières planètes inexplorées de notre système solaire, la sixième et...

Article C’est quoi, un trou noir ? Si l’idée de s’aventurer dans une dimension ou un monde différent vous intrigue, la pensée courante suggère qu’un périple...

Article Tout sur le soleil Avez-vous déjà réfléchi à quel corps céleste parcoure le périple autour du centre de notre galaxie en environ 200...

Documentaire Cosmos : en quête de nos origines D’où venons-nous ? Quelle est l’origine de l’univers ? Des questions fondamentales au cœur de l’un des plus grands...

Article Le système solaire, de sa création à sa fin Notre système solaire, avec ses vastes étendues et ses secrets bien gardés, a toujours captivé l’esprit humain. De la...

Documentaire Pluton, la clé pour comprendre la formation de la Terre ? Pluton est une mine d’or pour comprendre la formation de planète comme la Terre. Étudier cette planète lointaine permettrait...

Documentaire En route vers les étoiles | L’odyssée interstellaire (2/4) Dans l’immensité du cosmos, la vie s’est-elle développée sur une autre planète que la Terre ? Deuxième volet de...

Documentaire Les astres errants Il s’agit d’un film qui aborde la recherche astronomique à travers la démarche de deux savants qui travaillent à...

Documentaire Hubble aux confins de l’espace De la taille d’un bus, avec ses 13,2 mètres de long pour un diamètre maximal de 4,2 mètres, Hubble...

Documentaire Exploration de l’univers – Nos planètes voisines Mercure ou le » messager des dieux « , Vénus ou la » Déesse de l’amour « , Mars ou le...

Conférence Atteindrons nous les étoiles ? Le voyage dans l’espace est l’un des thèmes favoris des œuvres de science-fiction. Certains films, comme Star Wars ou...

Conférence Astrophysique : le soleil En astrophysique, le Soleil constitue un laboratoire naturel exceptionnel, accessible en permanence à l’observation. Il joue un rôle crucial...

Les trous noirs sont les phénomènes les plus mystérieux et les plus destructeurs de l’univers. L’astronomie moderne démontre qu’ils...

Documentaire Le voyage fantastique des frères Bogdanov : Feux de la terre, feux du ciel Présenté par les frères Bogdanov, les dangers cosmiques est un documentaires qui explore les plus grandes questions de l’espèce...

Documentaire Messagers de l’univers – Les neutrinos Une nouvelle ère de l’astronomie vient de s’ouvrir. Alors que l’existence des mystérieux neutrinos avait été envisagée dès les...