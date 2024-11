Podcast

Dans cet épisode, Maxime Sorel, premier et seul homme à avoir accompli le « double Everest » – sur les océans et en haute montagne – partage les coulisses de ses exploits hors du commun. Il revient en détail sur les préparations rigoureuses et les défis qu’il a surmontés, de la gestion de la nutrition et du sommeil aux stratégies de résilience physique et mentale. Maxime évoque également les rencontres marquantes qui ont enrichi son parcours et influencé son approche des aventures extrêmes.

Ce récit captivant nous plonge au cœur de sa quête de dépassement, entre la traversée du Vendée Globe et l’ascension de l’Everest.