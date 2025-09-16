Documentaire

Berlin, 1945. L’Armée Rouge fait tomber les derniers bastions nazis dans les ruines de la capitale du Reich. De nombreux prisonniers sont capturés. Parmi eux, Heinz Linge, majordome d’Adolf Hitler, et Otto Günsche, son aide de camp. Ces deux personnages ont vécu aux côtés d’Hitler depuis la fin des années 1930 et jusqu’à son décès en 1945. Pendant ces années, ils ont pu observer le Führer au quotidien, et ont appris à le connaître intimement.

Apprenant l’arrestation de ces deux hommes, Staline, qui a toujours été fasciné par Hitler, y voit une occasion de découvrir les secrets de son ennemi intime, de mieux comprendre sa personnalité et les raisons qui l’ont amené à prendre ses décisions, tant sur le plan militaire que politique. Le leader communiste ordonne alors au NKVD de soumettre sans relâche ces deux prisonniers à un interrogatoire minutieux, exhaustif. En quatre ans, leur témoignage permet d’établir un rapport ultra-confidentiel, réalisé en un seul exemplaire à l’attention personnelle de Staline.