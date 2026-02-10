Ses saveurs intenses et son crémeux délectable font du Picodon un fromage incontournable. Ce fromage de chèvre originaire de la Drôme et de l’Ardèche en France est célèbre pour sa texture onctueuse et son goût riche. Affiné pendant au moins trois semaines, le Picodon développe des arômes sublimes qui éveillent les papilles. Sa croûte naturelle renferme une pâte ivoire avec une pointe de bleu qui s’accorde parfaitement avec des fruits frais ou des noix. Profitez-en avec un verre de vin rouge pour une expérience gustative inoubliable. Le Picodon, plus coulant que jamais, continue de séduire les amateurs de fromage du monde entier !
Un documentaire de Patrick Carrier, Clément Melane