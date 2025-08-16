Documentaire

La société pakistanaise est en pleine effervescence. Un nombre croissant de personnes exige plus de liberté et d’égalité. Le rocker Aaiz se rebelle contre le patriarcat à travers des textes provocateurs. Neha, avocate, se bat contre les mariages forcés. L’imam Abdul Jameel, lui, exige le respect des règles religieuses.

Au Pakistan, le pouvoir est généralement exercé par les hommes. La société et la famille sont influencées par les structures patriarcales et les normes religieuses. La violence à l’égard des femmes est omnisprésente. Il existe de nombreuses lois censées protéger les femmes – mais en réalité, elles sont confrontées à un système qui les opprime. Les femmes ne sont pas les seules concernées. Toute personne qui s’écarte de cette société musulmane conservatrice mène une existence dure. Les jeunes en milieu urbain ressentent le conflit entre les influences contemporaines et les règles imposées par leurs familles et les mosquées. Mais la résistance s’organise, non seulement parmi les femmes, mais aussi du côté des hommes.



L’imam Abdul Jameel considère l’islam comme une référence majeure dans sa vie mais aussi comme fondement d’une société bien structurée. Il exige des règles islamiques strictes – pour sa communauté, sa femme et ses fils. Avec ses écrits provocateurs et son mode de vie, le rocker Aaiz s’oppose aux contraintes sociales rigides. Avec son groupe, il se soulève contre le conservatisme et le pouvoir de la religion. Neha, l’avocate, se bat pour les filles et femmes dépourvues de protection ou victimes de violences masculines. Par son vécu, elle sait ce que cela signifie de subir des abus – et de ne pas avoir la possibilité de les dénoncer. Trois individus qui incarnent des attitudes et des perspectives différentes au „pays des hommes“.

Disponible jusqu’au 14/12/2036