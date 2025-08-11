Documentaire

Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également partie de la société et luttent pour leurs droits, comme l’activiste trans Shahzadi, l’érudit hindou Kailesh ou la comédienne Amtul, qui remet en question l’image traditionnelle de la femme.

Le Pakistan est un pays où 96% de la population est de confession musulmane et où la vie sociale est fortement influencée par des valeurs conservatrices. Mais il y a ceux qui ne correspondent pas à l’image habituelle : les minorités religieuses, une communauté transgenre active et des femmes qui exigent l’égalité des droits. Ils s’opposent courageusement aux idées profondément ancrées et sont souvent pris pour cible pour cela. Pour certains, l’exclusion et la violence font partie de leur quotidien – souvent parce qu’ils sont simplement eux-mêmes.

Bien que peu commun dans un pays islamique, le Pakistan possède une importante communauté transgenre qui est légalement reconnue. L’activiste Shahzadi se bat pour obtenir de nouvelles possibilités d’emplois. Les personnes trans sont discriminées sur le marché du travail et ne voient souvent d’autre issue que la mendicité ou le travail du sexe. Là où elles se retrouvent sans défense face à la violence masculine. Shahzadi en a fait l’expérience. Kailesh, quant à lui, s’engage pour sa religion, l’hindouisme. En tant qu’érudit, il est un représentant respecté de sa communauté et s’engage à ce qu’ils puissent célébrer ensemble et pacifiquement la plus grande fête hindoue de l’année. Avec humour, la comédienne Amtul aborde les restrictions imposées aux femmes au Pakistan. Qu’il s’agisse de sexe, de contraception ou du désir de ne pas avoir d’enfants, elle brise les tabous et dit ouvertement ce qui est habituellement passé sous silence.