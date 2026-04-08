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Franck Ferrand revient sur l’un des mystères les plus persistants du XXe siècle : la disparition de l’escadrille 19. Cet événement, survenu en décembre 1945, constitue l’acte de naissance du mythe moderne du Triangle des Bermudes, une zone maritime qui continue de fasciner et d’inquiéter l’imaginaire collectif.

Ce qu’il faut retenir

La disparition inaugurale : le 5 décembre 1945, cinq avions torpilleurs américains et un hydravion de secours se volatilisent au large de la Floride sans laisser la moindre trace, malgré des conditions météorologiques initialement clémentes.

La construction d’un mythe médiatique : longtemps restée dans les archives militaires, l’affaire est exhumée dans les années 1960 par des journalistes comme Vincent Gaddis, qui forge le terme « Triangle des Bermudes », suivi par le best-seller mondial de Charles Berlitz.

Une réalité rationnelle face à l’imaginaire : bien que les analyses statistiques et scientifiques (assureurs, gardes-côtes) démontrent qu’il n’y a pas plus d’accidents dans cette zone qu’ailleurs, le besoin de mystère et les théories paranormales maintiennent la légende en vie.

Le vol 19 : une tragédie en plein ciel de paix

Tout commence le 5 décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée, et l’Amérique démobilise ses troupes. Pourtant, ce jour-là, une mission d’entraînement banale décolle de la base de Fort Lauderdale en Floride. Il s’agit du vol 19, composé de cinq avions Grumman Avenger transportant 14 hommes.

À la tête de la patrouille se trouve le lieutenant Charles Taylor, un pilote expérimenté. Alors que l’exercice semble se dérouler normalement, des messages radio confus commencent à parvenir à la base. Taylor signale que ses compas sont hors service et qu’il ne parvient plus à se repérer. La panique s’empare progressivement des jeunes pilotes alors que le soleil décline.

Le dernier message capté suggère un amerrissage forcé par manque de carburant. Mais le plus troublant reste à venir : un hydravion de type Martin Mariner, envoyé à leur recherche avec 13 hommes à bord, disparaît à son tour des écrans radars moins de dix minutes après son envol. En quelques heures, six avions et 27 hommes se sont littéralement volatilisés.

De l’oubli militaire à l’explosion planétaire du mythe

Pendant près de vingt ans, l’US Navy garde le silence sur cet incident, invoquant des erreurs de navigation et des pannes techniques. Cependant, le mystère ne s’éteint pas. Dans les années 1960, le journaliste Vincent Gaddis fait le lien entre cette disparition et d’autres navires ou avions perdus dans le même périmètre géographique.

En 1964, Gaddis publie un article retentissant définissant une zone triangulaire entre Miami, Porto Rico et les Bermudes. C’est la naissance officielle du « Triangle des Bermudes ». Le style dramatique de la presse populaire de l’époque transforme des faits divers en une énigme métaphysique, suggérant une « main invisible » aspirant les voyageurs vers le néant.

Le point culminant de cette fascination survient en 1974 avec l’ouvrage de Charles Berlitz. Vendu à 20 millions d’exemplaires, le livre explore des pistes de plus en plus ésotériques : les vestiges de l’Atlantide enfouis sous l’océan émettant des énergies inconnues, des distorsions spatio-temporelles basées sur les théories d’Einstein, ou encore des interventions d’OVNIs.

L’épreuve des faits : statistiques et géologie

Face à l’emballement médiatique, qui culmine avec le film Rencontres du troisième type de Steven Spielberg en 1977, des analyses plus rigoureuses sont menées. Les assureurs maritimes, comme la Lloyd’s de Londres, et les garde-côtes américains sont formels : statistiquement, cette zone n’est pas plus dangereuse qu’une autre portion d’océan à trafic équivalent.

Le Triangle des Bermudes est en effet l’un des secteurs les plus fréquentés de l’Atlantique Nord, concentrant routes commerciales, couloirs aériens et zones de croisières. Les causes des disparitions recensées s’avèrent presque toujours rationnelles : ouragans violents, vagues scélérates, courants complexes ou erreurs humaines favorisées par une visibilité trompeuse.

Des hypothèses géologiques ont également été avancées, notamment des libérations brutales de poches de méthane provenant du fond marin. Ce gaz, en remontant à la surface, réduirait la densité de l’eau, provoquant une perte de flottabilité instantanée pour les navires. Bien que séduisante, cette explication n’a jamais été prouvée de manière systématique pour tous les cas mentionnés par la légende.

Pourquoi le mystère persiste-t-il encore aujourd’hui ?

Malgré les explications scientifiques, le Triangle des Bermudes reste ancré dans la culture populaire comme une « zone maudite ». Franck Ferrand souligne que cette persistance témoigne d’un besoin profondément humain de préserver une part de rêve et d’inconnu dans un monde de plus en plus cartographié et surveillé par les radars.

Le triangle devient ainsi un espace poétique, un lieu où nos certitudes peuvent être déjouées. Il rejoint d’autres mythes modernes comme le Yéti ou le monstre du Loch Ness, des énigmes qui agissent comme des soupapes face à la rationalité technique omniprésente.

En définitive, si le vol 19 a probablement succombé à une désorientation tragique suivie d’une panne d’essence, sa disparition a ouvert une porte sur l’imaginaire. Le Triangle des Bermudes continue d’exister non pas comme une anomalie physique, mais comme un monument de notre mythologie contemporaine, rappelant que l’océan conserve toujours ses secrets.