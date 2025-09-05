Documentaire

Tanguy nous invite en forêt, la forêt qui nous est proche, la forêt qui vit, la forêt qui nous parle ! Un monde immobile, chargé de vie où chaque coup de vent est une caresse, chaque parfum est un message.

Il y a une forêt, non perturbée par l’homme, où les arbres naissent, grandissent et peuvent vivre des centaines d’années. Silencieusement et toujours en diversité éternelle. Pour finalement, se transformer en sol au même endroit où ils sont nés. Même un arbre mort est un lieu de vie : on y habite, on s’y nourrit et on s’y cache. Les millions d’organismes vivants de la forêt s’appuient sur cette circulation continue, chacun selon ses propres besoins. La forêt est une communauté de vie où chacun sert l’intérêt de l’autre. Ne manquez pas ce voyage extraordinaire au sein de la forêt, au cœur de nos forêts à l’écoute du murmure des arbres.