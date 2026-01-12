Documentaire

Une famille, 6 enfants élevés en pleine nature, 50 chevaux sauvages, une plage, une montagne et une maison perdue dans les flammes.Tourné pendant quatre ans en Nouvelle Zélande, This Way of Life dresse le portrait intime d’une famille Maori, qui a choisi de vivre en dehors des normes de la société de consommation. En plein coeur de la région de Hawke’s Bay, Peter, Colleen et leurs 6 enfants vivent en harmonie parfaite avec la nature. Un hymne à la liberté.

Documentaire : This way of life

Un documentaire de Thomas Burstyn et Barbara Sumner Burstyn

