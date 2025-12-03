L’exploration littéraire de Flaubert à Zola se caractérise par une immersion profonde dans les détails réalistes et naturalistes, mettant...
Apollinaire a exploré des chemins poétiques nouveaux. Habité par la poésie, passionné par la peinture qui s’inventait en ce...
Les japonais sont fous des mangas
Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...
Organisé par le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures de l’Université de Lausanne en partenariat avec le Centre de compétences...
Publius Ovidius Naso, plus communément connu sous le nom d’Ovide, était un poète romain de l’Antiquité, né le 20...
Jules Michelet, une figure emblématique de l’histoire et de la littérature françaises, est souvent considéré comme le père du...
Le territoire de littérature connaît aujourd’hui une formidable extension : de la littérature définie par son désintéressement, son autonomie,...
L’œuvre de Cavalcanti tient en 43 poèmes : sonnets, ballades et chansons. Elle est d’une densité et d’une fulgurance...
L’orthographe joue un rôle crucial dans notre société, bien au-delà de la simple maîtrise de la langue. Elle est...
Un retour passionnant sur le sulfureux roman-fleuve de Jonathan Littell, prix Goncourt 2006 et immense succès, qui questionne les...
Ce documentaire traite de la vie et de l’écriture de Suzanne Martel. Vous y découvrirez une auteur primée et...
En 1895, Oscar Wilde, célèbre écrivain et dramaturge, engage un procès en diffamation contre le père de son amant....
La fortune de Dracula est liée à la résurgence, à intervalles réguliers, du genre «gothique» et de la mode...
Emmanuel Carrère est l’un des écrivains français les plus importants de sa génération, lauréat, entre autres, du prix Renaudot...
Alphonse de Lamartine a déjà 30 ans lorsque son père lui fait don du château de Saint-Point en Bourgogne....
Comment le bref recueil poétique des Chimères, qui vient clore Les Filles du feu, retrace à la fois l’itinéraire...
Dans l’Insoutenable légèreté de l’être, Milan Kundera est formel : « L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut vouloir...
Si le jeune Flaubert fut un romantique échevelé, les romans de sa maturité dénoncent tant par le destin des...
Eschyle, né vers 525 av. J.-C. à Éleusis, en Grèce antique, est l’un des plus grands dramaturges de l’Antiquité...
