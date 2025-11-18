Documentaire

Quasiment inexistante en Corée du Sud dans les années 90, la cuisine française fait aujourd’hui un carton à Séoul avec pas moins de 70 enseignes. Baguette, soupe à l’oignon ou macaron, les coréens en redemandent et les restaurateurs français se régalent ! Pourquoi un tel engouement culinaire ? Quelles sont les clés du succès de ces chefs, boulangers et autres restaurateurs français qui ont tenté l’aventure à plus de 9000 km de chez eux ? Révolution au pays du matin calme, la cuisine hexagonale débarque.

Réalisation : Céline Djerma

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions