Jérôme et Agnès parcourent les falaises du canyon de Bozouls et terminent tout juste leur petite randonnée. Agnès lui présente les « Swincars », les premiers de la région, qu’elle a développé avec son conjoint. Le Swincar, a la particularité d’être 100% électrique et surtout accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ils passent à présent à travers un sentier botanique et retrouvent le Dourdou, la rivière qui a creusé le cirque depuis des millénaires, et qu’ils vont suivre tout le long du canyon.. Enfin, ils terminent leur voyage dans le parc de l’ancien couvent et profitent des tables en bois mises à disposition pour y contempler la vue.